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الإثنين، 20-02-2023 02:37 م

التعليم العالي: البدء بإرسال رسائل نصية للطلبة المشمولين بالمنح والقروض خلال 48 ساعة

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الوكيل الإخباري-أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب شمول 81378  طالبا من الذي انطبقت عليهم شروط الاستفادة للعام الجامعي 2022-2023  بالمنح والقروض.

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وقال الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" إن إجمالي عدد القروض 60% وإجمالي عدد المنح 40% من العدد الكلي للطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط.


وبين أنه سيتم البدء بإرسال رسائل نصية للطلبة الذين سيتم ترشيحهم للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2022 / 2023 خلال 48 ساعة.

وقررت الوزارة في وقت سابق تمديد فترة إستكمال وثائق الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض وذلك حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16-3-2023. 


وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترشيح  (57747) ألف طالب وطالبة للاستفادة من المنح والقروض أي ما يشكلون ما نسبته  (71) % من الطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط.

 




 

 


 

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