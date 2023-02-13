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الإثنين، 13-02-2023 03:45 م

الدبعي يشارك في اجتماع رؤساء مجالس البحوث العلمية في الشرق الأوسط وافريقيا

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الوكيل الإخباري- شارك أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي في الاجتماع الأول رفيع المستوى لرؤساء مجالس البحوث العلمية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي عقد مؤخراً في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في العاصمة السعودية الرياض، وذلك على هامش مؤتمر الرياض  (Leap 2023) وهو مؤتمر متخصص بعرض الابتكارات التقنية المبنية على استثمار الابتكارات والأفكار الريادية عالمياً من خلال مشاركة المؤثرين عالمياً وإقليمياً وسعودياً واستعراض خبراتهم في هذا الإطار.

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ويهدف الإجتماع إلى تأسيس أرضية للعمل الإقليمي المشترك لخدمة القضايا ذات الاهتمام والأولوية المشتركة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الإقليمية وقصص النجاح الملهمة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، وذلك لإحداث نقلة نوعية في مشاركة ومساهمة مجالس البحوث العلمية والإقليمية في أنشطة مجلس البحوث العالمي المستقبلية، كما يهدف الإجتماع إلى السعي لتحقيق مصالح المنطقة وتعظيم حضورها وقيمتها وتأثيرها في أنشطة مجلس البحوث العالمي المستقبلية، واستكشاف فرص التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف المحتملة فيما بين مجالس البحوث العلمية الإقليمية من جهة، ومجالس البحوث الدولية من الجانب الآخر لتهيئة الظروف المحفزة للتعاون البحثي الإقليمي والدولي. 


وقد شارك في هذا الاجتماع العشرات من ذوي الاختصاص من وزراء، وأمناء عامين، ومستشارين، ومدراء مؤسسات اقليمية وعالمية تُعنى بالبحوث العلمية، وبالتطوير والابتكار، وقد تضمن برنامج الاجتماع جولة للمشاركين فيه على منظومة البحث والتطوير والابتكار في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إضافة إلى برج الابتكار في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

 




 

 


 

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