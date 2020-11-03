الثلاثاء 03-11-2020
الوكيل الاخباري

توضيح حول امكانية التوصية بعودة الحظر الشامل لمدة اسبوعين بالاردن

التعليم العالي تعتذر عن استقبال المراجعين بسبب كورونا

حقيقة اصابة كافة الشعب الاردني بكورونا خلال 6 اشهر

وزير التربية ينعى المعلم حامد أبو هلالة

قرار هام صادر عن بلدية الزرقاء بسبب كورونا

إجراءات حكومية ينتظرها الأردنيون بسبب تفشي كورونا

ارتياح أردني من الحملة الأمنية لتنفيذ أمر الدفاع 11

إعلان هام من وزارة العمل للعمال غير الأردنيين

المستقلة للانتخاب للوكيل : 24 ساعة لظهور نتائج الانتخابات - فيديو

إجراءات للحد من انتشار كورونا في عمان




الثلاثاء، 03-11-2020 02:34 م

التعليم العالي تعتذر عن استقبال المراجعين بسبب كورونا

112020223446770622178


الوكيل الإخباري- تعلن وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتذارها عن استقبال المراجعين لمدة يومين اعتباراً من صباح يوم غد الأربعاء  الموافق  ٤/ ١١/ ٢٠٢٠
وأضافت الوزارة إلى أن تعليق استقبال المراجعين جاء بعد ثبوت إصابة عدد من الموظفين  داخل مبنى الوزارة بفايروس كورونا  خلال قيام الوزارة بعمل فحوصات لجميع موظفيها. 

اضافة اعلان

حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية وفقاً للبروتوكول المعتمد وحفاظاً على سلامة الجميع


كما تؤكد الوزارة على الآتي:


١) استمرارية تقديمها لجميع الخدمات المحوسبة ومتابعتها من خلال الموظفين المعنيين عن بعد، حيث يمكن لجميع المراجعين الإطلاع على هذه الخدمات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط الآتي :


Www.mohe.gov.jo.


٢) فيما يتعلق بخدمة تصديق الوثائق فإنه يمكن الحصول عليها من خلال زيارة مكاتب المستشارين الثقافيين الموزعة في جميع الجامعات الرسمية وفي عدد من الجامعات الخاصة


٣) فيما يتعلق بالطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية والذين تم إعلان أسمائهم ضمن دورة الترشيح الخامسة التي أعلنتها الوزارة يوم أمس فعليهم تسليم الوثائق المطلوبة منهم لأغراض الترشيح في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الأحد القادم الموافق ٨ / ١١ / ٢٠٢٠.


وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن دوام الموظفين سيكون بالحد الأدنى وبما يضمن استمرارية العمل ومتابعة تقديم الخدمات الالكترونية لمتلقي الخدمة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202030232526981367275

توضيح حول امكانية التوصية بعودة الحظر الشامل لمدة اسبوعين بالاردن

3202014162325513693135

الإفتاء تدعو إلى القنوت في الصلوات لدفع البلاء

10202030184516828896183

حقيقة اصابة كافة الشعب الاردني بكورونا خلال 6 اشهر

8201526121735498

منح أعلى وسام ياباني لطاهر المصري

image (1)

تعليق الدوام في مؤسسة الاسكان بسبب كورونا

11202030141930060664

وزير التربية ينعى المعلم حامد أبو هلالة

أخبار متعلقة
main_image5e6f4136d5646

التعليم العالي تعلن عن إصابات كورونا بين موظفيها

4202021123452222406487

رسالة من وزارة الصحة للأردنيين

tJ0F4

تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا في الرمثا

rrrr

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

243903

59 إصابة جديدة بكورونا في محافظتي جرش وإربد

3202022201735838954983

تعميم صادر عن وزير الصحة سعد جابر