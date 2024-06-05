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الأربعاء، 05-06-2024 09:02 ص

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في البرازيل- رابط

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الوكيل الاخباري- تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع سفارة الجمهورية الاتحادية البرازيلية في عمان عن فتح باب التسجيل للنسخة الثالثة من برنامج التنقل الأكاديمي لمجموعة التعاون الدولي للجامعات البرازيلية GCUB-MOB، وستقدم في هذا البرنامج (55) جامعة برازيلية ما يزيد عن (800* منحة دراسية للطلبة الراغبين بالالتحاق في برامج الدراسات العليا (ماجستير، دكتوراه) وفي تخصصات مختلفة، وسيتم الإعلان عن نتائج الطلبة المقبولين بتاريخ 15-9-2024. وستبدأ المنحة في عام 2025.

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تشمل المنحة الدراسية:


(الرسوم الدراسية، راتب شهري طيلة فترة الدراسة).


مدة الدارسة: (برنامج الماجستير (24) شهراً.) (برنامج الدكتوراه (48) شهراً).


آلية التقديم
بإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من برنامج المنح تعبئة الطلب من خلال الرابط الكتروني التالي:   https://www.gcub.org.br/bsp/application-form.php  
ولمزيد من المعلومات حول برنامج التنقل الأكاديمي بإمكان الطلبة زيارة الموقع الالكتروني التالي:
https://www.gcub.org.br/programas/tereira-edicao-do-programa-gcub-de-mobilidade-intermacional-gcub-mob-edital-mob-no-001-2024

* تقديم الطلبات مجاني وينتهي بتاريخ 17-6-2024. 


* يحق للطالب التقديم لخمس جامعات لإتاحة الفرصة امام الطلبة للحصول على منحة دراسية من إحدى هذه الجامعات.


* على الطلبة الراغبين بالتسجيل عدم ترك تقديم الطلبات في اليوم الأخير، حيث قد يكون هناك ضغط زائد في النظام.


* للاطلاع على قائمة الجامعات البرازيلية المعترف بها لدى الوزارة من خلال الرابط الالكتروني التالي: https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities 
* يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.

 




 

 


 

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