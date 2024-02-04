الأحد 04-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الهلال الأحمر الفلسطيني: لا أحد يعرف مصير الطفلة هند سوى الاحتلال

الجيش الأميركي يعلن تدمير 6 صواريخ حوثية مضادة للسفن

وفيات الأحد 4/ 2/ 2024

الحوثيين: طيران العدوان شن 47 غارة خلال الساعات الماضية

شهداء بينهم أطفال جراء قصف الاحتلال روضة تؤوي نازحين شرق رفح

بدء تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الرسمية اليوم

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم الأحد

ولي العهد يهنئ قطر بتأهل العنابي لنصف نهائي كأس آسيا

غارات أميركية بريطانية على صنعاء

ثلاثة شهداء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الأحد، 04-02-2024 06:11 ص

بدء تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الرسمية اليوم

التعليم الخاص


الوكيل الاخباري - تبدأ الأحد، عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية لطلبة الدورة التكميلية للعام الجامعي 2024 ، وفق وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

اضافة اعلان


وأعلنت الوحدة عن انتهاء تحديث جميع البيانات والمعلومات التي يتضمنها موقعها الإلكتروني خاصةً التخصصات المطروحة للقبول بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 من خلال طلب القبول الموحد وعددها (371) تخصصاً لمرحلة البكالوريوس، و(148) تخصصاً لمرحلة الدبلوم المتوسط حيث يتضمن موقع الوحدة نبذة مختصرة عن وصف هذه التخصصات ومجالات العمل لكل منها ووضع التخصص من حيث كونه راكداً أو مشبعاً أو مطلوباً كما ورد من ديوان الخدمة المدنية.


ودعت الوحدة جميع الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة الاردنية للدورة التكميلية 2024، وأولياء أمورهم للدخول إلى موقع الوحدة وتصفحه للاستفادة من جميع البيانات والمعلومات الموجودة فيه مثل الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في التخصصات المطروحة للقبول في الدورة الصيفية الماضية 2023-2024 ، الأسئلة الأكثر تكراراً، ونصائح وإرشادات، وفيديوهات توضيحية لآلية تقديم طلب القبول الموحد، وآلية دفع رسم تقديم الطلب من خلال قنوات خدمة الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم، إضافةً إلى فيديو توضيحي لكيفية تصفح الموقع الإلكتروني للوحدة والاطلاع على جميع المعلومات الموجودة فيه.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202429142358159112681

ولي العهد يهنئ قطر بتأهل العنابي لنصف نهائي كأس آسيا

1

بلدية الرصيفة ومصانع الخميرة توقعان اتفاقية لتأهيل حديقة حي جعفر

1

فصل للتيار الكهربائي عن مناطق غدًا- اسماء

120242812426853432453

تنويه هام من القوات المسلحة الأردنية

1

الاحتفاء بإشهار منتدى محمد الحموري للتنمية الثقافية

1

المياه: الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري إلى 60 بالمئة

أخبار متعلقة
1202431103815701948952

التعليم العالي: بدء عملية تقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية غداً

1202431101550533533419

التعليم العالي تقرر قبول أكثر من 17 ألف طالب بمرحلة البكالوريوس و5 آلاف بمرحلة الدبلوم المتوسط

أفضل-المنح-الدراسية-في-المجر

اعلان هام من التعليم العالي للطلبة المتقدمين للمنح الهنغارية

601b9cc276d98

التعليم العالي : تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات للدورة التكميلية الأحد القادم

1202414153141907367507

وزارة التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في الخارج -تفاصيل

6babc47c-وزارة-التعليم-العالي

اعلان هام من التعليم العالي للطلبة المتقدمين للمنح الهنغارية