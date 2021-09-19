التعليم العالي لـ الوكيل : يتم تدقيق شهادات المعادلة لطلبة الثانوية الأجنبية

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أن الوزارة تعمل على تدقيق شهادات المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية للطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الأجنبية (الأمريكية، البريطانية، التركية ...).

اضافة اعلان

ولفت الخطيب لـ"الوكيل الإخباري" أن وحدة تنسيق القبول الموحد ستستبعد من المنافسة الطلبة المخالفين لشروط التقديم الذي تم نشرها سابقا والإعلان عنها من قبل وسائل الإعلام .

" وستقوم الوحدة قريباً بالإعلان عن موعد عقد إمتحان المفاضلة للطلبة الحاصلين على معدلات متساوية من حملة الشهادات الأجنبية" ، وفق الخطيب.