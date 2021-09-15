التعليم العالي يعلن عن موعد وترتيبات عقد امتحان المفاضلة

الوكيل الااخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد عن موعد وترتيبات عقد امتحان المفاضلة المقرر للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة العربية للعام الجامعي 2021 / 2022



• موعد عقد الامتحان : يوم الاثنين الموافق 20 / 9 / 2021 وسيكون هناك جلستين:

• الأولى تبدأ في تمام الساعة (10) العاشرة صباحاً، و تستمر حتى الساعة (12) الثانية عشر ظهراً.

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• الثانية تبدأ في تمام الساعة (12.30) الثانية عشر والنصف ظهراً وتستمر حتى الساعة (2.30) الثانية والنصف ظهراً



• مكان عقد الامتحان للجلستين : الجامعة الأردنية، مجمع القاعات الحاسوبية (Student. com)/كلية إدارة الأعمال.



• يغطي امتحان المفاضلــة المواد العلميـــة الآتية: الفيزيـــاء، والكيميـــاء، والأحيـــاء، والرياضـــيات.



• ملاحظات في غاية الأهمية:



- يكون الدخول إلى الحرم الجامعي للجامعة الأردنية من خلال البوابة الشمالية فقط.



- بناءً على أمر الدفاع رقم (32) يمنع دخول الطالب الا بعد إبراز شهادة الحصول على مطعوم فايروس الكورونا أو احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة.



- التأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة وإرتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدي وبخلاف ذلك لن يسمح للطالب بدخول قاعة الامتحان



- الامتحان محوسب ويتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب.



- على كل طالب إحضار هوية أحوال مدنية ساريـــة المفعول.



- يحظر على الطالب إدخال الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان، ويجب عليه إحضار آلة حاسبة.



- تتمنى الوزارة على الطلبة الحضور إلى المكان المخصص لعقد الامتحان قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور معهم، حيث لن يسمح لهم بدخول الحرم الجامعي كما أنه لا تتوفر أماكن مريحة لاستقبالهم فيها.



ملاحظة هامة جدا: إن عدم إستدعاء الطالب لحضور امتحان المفاضلة لا يعني استبعاده من عملية المنافسة والترشيح للقبول ولكن لا يوجد تساوي معدل مع طلبة آخرين.



للإطلاع على أسماء الطلبة المدعوين للامتحان موزعين حسب كل جلسة الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:



http://www.admhec.gov.jo/BasicAnnouncement10.aspx