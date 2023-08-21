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الإثنين، 21-08-2023 01:26 م

التعليم العالي يعلن تعليمات وشروط الدراسة خارج الأردن اعتباراً من العام الحالي

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الوكيل الاخباري - أكد مجلس التعليم العالي اليوم الإثنين الموافق 21-8-2023  على قراره السابق الذي صدر بتاريخ 17-3-2022 والذي نص على تعديل تعليمات وشروط الدراسة خارج الأردن في الجامعات غير الأردنية.

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وأضاف المجلس بأن هذا القرار يعتبر ساري المفعول اعتباراً من بداية العام الجامعي القادم 2023-2024 ، وكان مجلس التعليم العالي قد قرر ما يلي:  


أ - الموافقة على رفع الحد الأدنى لمعدلات القبول في الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها لغايات الالتحاق بالجامعات غيـر الأردنية خارج المملكة، وذلك اعتباراً من بداية العام الجامعي القادم ( 2023-2024) وعلى النحو الآتي:


• الطب وطب الأسنان (85%)
• الهندسة والعمارة، والصيدلة، والطب البيطري (80%)
• باقي التخصصات :تطبق عليها الحدود الدنيا لمعدلات القبول في الجامعات الأردنية الرسمية
ب- الموافقة على أن تكون فتـرة الإقامة والانتظام في بلد الدراسة اعتباراً من العام الجامعي (2023-2024) وفقاً لما يلي:


1- درجة  الدبلوم المتوسط والبكالوريوس: الانتظام والإقامة طول فترة الدراسة (ويجوز تجزئة مدة الإقامة بحيث لا تقل كل فترة إقامة عن أربعة أشهر متصلة أو فصل دراسي وأن تتوافق مع الدوام الرسمي لمؤسسة التعليم العالي التي تمنح الدرجة)
2- درجة الدبلوم العالي  والماجستير (كافة التخصصات): الانتظام والإقامة في بلد الدراسة لمدة سنة دراسية واحدة بواقع 8 أشهر يمكن تجزئتها بحيث لا تقل كل فترة إقامة عن (4) شهور متصلة أو فصل دراسي لحين إتمام مدة الإقامة المطلوبة لجميع التخصصات.


3- درجة الدكتوراه (كافة التخصصات): الانتظام والإقامة في بلد الدراسة لمدة (5) فصول دراسية بواقع (20) شهراً يمكن تجزئتها بحيث لا تقل كل فترة إقامة عن (4) أشهر لحين إتمام مدة الإقامة المطلوبة لجميع التخصصات.


4- درجة الدكتوراة مباشرةً دون الحصول على درجة الماجستير الانتظام والإقامة في بلد الدراسة لمدة (7) فصول دراسية بواقع (28) شهراً يمكن تجزئتها بحيث لا تقل كل فترة إقامة عن (4) أشهر لحين إتمام مدة الإقامة المطلوبة لجميع التخصصات.


وأهاب المجلس بجميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بهذه التعليمات وبخلاف ذلك لن يتم معادلة شهاداتهم بعد إنهاء دراستهم.


 




 

 


 

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