التعليم العالي: 331 تخصصاً للقبول لمجتازي تكميلية التوجيهي

الوكيل الإخباري-

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قال مستشار وزير التعليم العالي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب إنه من المتوقع أن تبدأ عملية تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية للطلبة خريجي الدورة التكميلية ٢٠٢٣ منتصف الاسبوع المقبل على أن تستمر من 4 الى 5 ايام بناء على اعداد الطلاب الناجحين والذين يحق لهم التقدم بطلبات القبول مشيرا الى أن عملية التقديم هي عملية الكترونية بالكامل من خلال الموقع الالكتروني للوحدة بالإضافة الى أن عملية الدفع ستكون الكترونية من خلال " اي فواتيركم " .وأضاف الخطيب عبر لإذاعة الامن العام أنه سيتم صباح يوم الخميس القادم اطلاق الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد المحدث بجميع البيانات والمعلومات اللازمة لتنفذ عملية القبول الموحد للدورة التكميلية 2023وأوضح الخطيب أن المتقدم بإمكانه الاطلاع على المعلومات التي يحتاجها كالتعرف على التخصصات المطروحة للقبول على الفصل الدراسي الثاني والتي يبلغ عددها 331 تخصص مطروحة للقبول على الفصل الدراسي الثاني القادم .وأوضح الخطيب بأنه بإمكان الطلبة المتقدمين بطلب القبول الموحد تغير اي بيانات في طلب القبول طوال فترة تقديم هذه الطلبات حتى منتصف ليلة اخر يوم من ايام التقديم الرسمي .وكان مجلس التعليم العالي قرر قبول 14303 طلاب وطالبات من خريجي شهادة الثانوية العامة الدورة التكميلية الحالية 2023 في الجامعات الأردنية الرسمية.