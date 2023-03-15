التلفزيون الأردني يعلن دورته البرامجية في رمضان

الوكيل الإخباري - أعلن مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني، إبراهيم البواريد، الدورة البرامجية للمؤسسة في شهر رمضان المبارك.

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وقال البواريد خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن المؤسسة بذلت جهدا كبيرا في إعداد الدورة البرامجية للموازنة بين الاهتمامات والمجالات المختلفة، وراعت التطور النوعي والكمي فيها، مشيرا إلى التعاون والشراكة الحقيقية مع وزارة الأوقاف ودائرة الإفتاء في إعداد البرامج الدينية في الشهر الكريم بأسلوب عصري جديد.



وأضاف أنهم نهجوا في برامج المطبخ أسلوبا جديدا يعتمد على جولات في الطبيعة الخلابة، راعوا فيها سياحة المكان والثقافة الناعمة والصورة الجميلة، بهدف الترويج للسياحة الأردنية، لافتا إلى إطلاق 3 برامج سياحية بعد شهر رمضان للاستمرار في تحقيق هذا الهدف.



وبشأن برامج المسابقات، أوضح البواريد أن برنامج "رمضان معنا أحلى" هو البرنامج الرئيس الذي أضيفت له 5 فقرات، كل منها يعتمد أسلوبا مختلفا، منها ما يتعلق بالتجارة وتقدم الأردن، وبعضها يركز على المحافظات، والآخر يتحدث عن شخصيات وطنية أو فنية بارزة، مشيرا إلى أن الجوائز لم تكتمل بعد، وأن العمل جار على استقبالها لبداية شهر رمضان.



وفي المجال الترفيهي "الكوميدي"، أشار إلى إدراجهم برنامج "حكايا الزيودي" الذي يتحدث عن تاريخ الأردن منذ نشأة الدولة بقالب الحكايات، لافتا إلى اهتمامهم بعنصر الشباب والمرأة على الشاشة الوطنية، وتخصيص برنامج شبابي لهذه الغاية، مؤكدا مراعاتهم لمضمون البرامج وشكلها.



وعن برامج الدراما في شهر رمضان، قال إن الأولوية في الاختيار كانت للإنتاج الأردني، حيث تم اختيار عملين أردنيين وواحد عربي لهذه الغاية.



وفي نهاية المؤتمر، عرض البواريد الفيديوهات الخاصة بهذه البرامج، وأجاب عن أسئلة الصحفيين المتعلقة بها.