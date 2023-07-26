"التمريضي الأردني" و"الصحة العالمية" يوقعان اتفاقية لتعزيز الصحة النفسية

الوكيل الإخباري - وقع المجلس التمريضي الأردني ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، اتفاقية لتعزيز ودعم الصحة النفسية في الأردن.

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وجاء توقيع الاتفاقية على هامش احتفالية المنظمة بالذكرى الــ75 لتأسيسها، التي نظمت برعاية سمو الأميرة منى الحسين، وحضور سمو الأميرة عائشة بنت الحسين وسمو الأمير مرعد بن رعد وسمو الأميرة دينا مرعد.



وبحسب بيان للمجلس، وقع الاتفاقية عن المنظمة ممثلتها بالأردن الدكتورة جميلة الراعبي، وعن المجلس أمينه العام الدكتور هاني النوافلة.



وتأتي الاتفاقية استكمالا للأنشطة التي تم تنفيذها ضمن مشاريع تعزيز الصحة النفسية الشاملة التي تأتي تنفيذا للخطة الوطنية للصحة النفسية 2022-2026، وتنفيذ المبادرة الخاصة من منظمة الصحة العالمية للصحة النفسية بالأردن؛ بهدف دعم الصحة النفسية في المملكة على مستوى الرعاية الصحية الأولية والثانوية.



وقال الدكتور النوافلة إن المشروع يتكون من إنشاء وحدة صحة نفسية خارجية في مركز صحي الأميرة بسمة بمديرية صحة العاصمة، وإنشاء عيادة صحة نفسية في مركز صحي الأونروا في الزرقاء، ودعم وحدة إدخال الصحة النفسية في مستشفى الجامعة الأردنية، إلى جانب دعم 11 برنامجا تدريبيا لبناء قدرات الأطباء والممرضين والعاملين في مجال الصحة النفسية بوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومستشفيات الجامعة الأردنية والملك المؤسس الجامعي.



وعبّر النوافلة عن تقديره للمنظمة وكادرها في عمان على جهودهم في دعم المؤسسات الصحية الأردنية ورفع كفاءة العاملين فيها.



وقالت الدكتورة الراعبي إن المنظمة عملت على مأسسة تعاون متميز مع الشركاء في القطاع الصحي الأردني لتطوير ودعم وتحسين الخدمات الصحية، وقد حقق هذا التعاون نجاحات متميزة.



وحضر توقيع الاتفاقية وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط أحمد المنظري، ومدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، وعدد من المسؤولين في القطاع الصحي.