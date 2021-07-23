التنزه العشوائي يؤثر سلبا على الطبيعة والبيئة في عجلون

الوكيل الإخباري -

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تعاني العديد من المواقع السياحية والغابات في محافظة عجلون من تراكم النفايات وخاصة مع تزايد الاقبال من قبل الزوار محليا وخارجيا خلال عطلة عيد الاضحى المبارك .وقال عدد من الناشطين والمهتمين بالشأن البيئي والسياحي في المحافظة، ان تراكم النفايات يشكل كارثة بيئية تؤثر سلبا على المواطن والبيئة وتعكس صورة سلبية غير حضارية داخل الغابات وعلى جوانب الطرق.واشار نائب رئيس جمعية البيئة الاردنية المحامي يزن فريحات الى اهمية تكثيف الحملات التوعوية من قبل كافة الجهات المعنية بالبيئة والسياحة بأهمية المحافظة على مواقع التنزه وتوزيع النشرات البيئية على الزوار الذين يرتادونها .وبينت عضو لجنة تنسيق العمل البيئي المهندسة ابتهال الصمادي أن نقص المنشآت السياحية من حدائق ومتنزهات عامة في محافظة عجلون يتسبب بتفاقم مشكلة السياحة والتنزه العشوائي الذي يتسبب بانتشار النفايات لا سيما وأن مساحات الغابات شاسعة.بدوره قال مدير زراعة المحافظة المهندس حسين الخالدي أنه تم تخصيص 10 دوريات لمتابعة مناطق الغابات في مدينتي عجلون وكفرنجه خلال عطلة العيد مبينا انه تم تنفيذ حملة توعوية بالتعاون مع البلدية والادارة الملكية لحماية البيئة في منطقتي الروابي وغابات اشتفينا استهدفت الزوار والمتنزهين في المنطقة بجملة من الرسائل التثقيفية والتوعوية للحفاظ على نظافة المكان خاليا من النفايات واهمية الممارسات الصحيحة للتخلص من النفايات في الأماكن العامة والسياحية.