حملات مكثفه للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية في عجلون

الوكيل الإخباري - قال محافظ عجلون، رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة سلمان النجادا، إن اللجنة بدأت تنفيذ خطتها الرقابية المكثفة على الأسواق.



وأضاف النجادا، الاثنين، إنه بالتعاون مع الجهات المعنية، تم تعزيز تواجد اللجان الميدانية في الأسواق، من أجل منع المخالفات والتجاوزات، والتحقق من سلامة المواد الغذائية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير على درجات الحرارة.

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وشدد على أهمية التقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، والالتزام بالتباعد الجسدي، ولبس الكمامات، حفاظا على سلامة الجميع، خصوصا في عطلة العيد التي تشهد ازدحامات وتجمعات.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على البلديات من أجل إدامة النظافة ومنع تراكم النفايات، تلافيا لانبعاث الروائح وانتشار الحشرات التي تؤثر على الصحة والسلامة العامة.