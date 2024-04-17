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الأربعاء، 17-04-2024 03:33 م

التنمية الاجتماعية والأمن العام يبحثان تعزيز التعاون المشترك

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الوكيل الاخباري- بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ومدير الامن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم تعزيز التعاون المشترك بين وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام في المجالات ذات العلاقة، وسبل فتح أفق جديدة للتعاون بما ينعكس بصورة إيجابية على الخدمات المقدمة من الجانبين.اضافة اعلان


وأكَّدت وزير التنمية الاجتماعية على الدور الفاعل الذي تضطلع به مديرية الأمن العام، ونهج التشارك مع مؤسسات الدولة كافة لا سيَّما وزارة التنمية الاجتماعية.

وثمنت بني مصطفى الجهود التي يقوم بها رجال الأمن العام والحملات اليومية التي تُنفذ مع كوادر الوزارة للقضاء على ظاهرة التسول، وضبط مرتكبيها واتخاذ الاجراءات حيالهم، إضافة إلى الجهود التي تقوم بها ادارة حماية الأسرة والأحداث من خلال شراكة فاعلة مع مكاتب الخدمة الاجتماعية داخلها لتقديم أفضل الخدمات للأسرة الاردنية.

ومن جانبه أكّد اللواء المعايطة أن مديرية الامن العام مستمرة بمشاركة كافة الوزارات والمؤسسات واجباتها وتقديم الخدمات الفضلى للمواطن في شتى المجالات، وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات.

وأشار الى ضرورة الاستمرار بالعمل التشاركي للوقوف والتصدي لكافة الظواهر المجتمعية السلبية وفق القوانين والانظمة.

 




 

 


 

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