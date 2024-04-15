التنمية الاجتماعية ومركز تطوير الأعمال يوقعان اتفاقية تعاون

الوكيل الإخباري- وقعت وزارة التنمية الاجتماعية، ومركز تطوير الأعمال، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون للوصول إلى جمعيات خيرية مؤهلة في المناطق النائية في محافظات الجنوب، لغايات إنشاء مشاريع إنتاجية محلية تسهم في توفير فرص عمل خاصة بالفتيات والشباب.

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وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، الشراكة القائمة والمستمرة مع المركز، مشيرة إلى جهود المركز في تأهيل الشباب والفتيات وتوفير فرص التشغيل الذاتي في مختلف أنحاء المملكة ونتائجها الملموسة من خلال الزيارات الميدانية، والمنسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني.



وبينت أن التعاون مع المركز سيسهم في ضمان ديمومة واستمرارية المشاريع الممولة من برنامج الأسر المنتجة في الوزارة من خلال التدريب الذي يقدمه المركز للمستفيدين منه، لافتة إلى مشروع الواحة لتمكين المرأة، الهادف للوصول إلى أكثر النساء حاجة في المناطق المستهدفة.



وأشارت إلى أن التعاون مع المركز سيتيح تدريب كوادر مراكز تنمية المجتمع المحلي في محافظات الجنوب، واستخدام مرافقها لتنفيذ البرنامج الذي يستهدف الشباب والفتيات.



وبينت بني مصطفى، أن نظام تصنيف الجمعيات، سيساعد المركز على اختيار الجمعيات ضمن معايير وأسس محددة، ويتيح التأكد من تطبيق الحاكمية فيها، وسيسهل إجراءات اختيارها والوصول إليها.



من جانبه، أشاد مؤسس مركز تطوير الأعمال نايف استيته، بأهمية الاتفاقية التي تجسد إيمان المركز الراسخ بأهمية دور الشباب في بناء مستقبل الأردن، مشددًا على أن تمكين الشباب من خلال توفير فرص العمل وتطوير مهاراتهم هو مفتاح تحقيق التنمية المستدامة في المملكة.



واطلعت وزيرة التنمية، على برامج مركز تطوير الأعمال المتنوعة، والتقت عددًا من مستفيدي هذه البرامج من خلال برامج التشغيل والتشغيل الذاتي، واستمعت إلى تجاربهم وقصص نجاحهم واستفادتهم من خدمات المركز.



يشار إلى أن الاتفاقية تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية بين الأطراف المعنية لتنفيذ مشاريع اقتصادية محلية مستدامة، تستهدف الشباب والفتيات في المناطق النائية، بحيث يشمل ذلك توفير الدعم المالي والتقني لأصحاب المشاريع، وتنظيم برامج تدريبية لتطوير مهاراتهم في إدارة الأعمال والتسويق، كما تتضمن الاتفاقية إنشاء آليات للتعاون المستمر مع الجمعيات الخيرية والمديريات المحلية، لضمان استمرارية المشاريع وتحقيق أقصى قدر من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المستهدفة على المدى البعيد.











