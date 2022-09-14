التنمية: الوزارة على استعداد لتوفير مراكز ايواء لمتضرري عمارة اللويبدة

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد مصدر مسؤول في وزارة التنمية الاجتماعية، أن الوزارة على أتم الاستعداد لتوفير مراكز ايواء لمتضرري عمارة اللويبدة.

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وقال المصدر لـ "الوكيل الإخباري" إنه وحتى اللحظة لم يتم دراسة الحاق المتضررين إلى المراكز التابعة إلى وزارة التنمية الاجتماعية.



ويتعامل الدفاع المدني منذ يوم أمس الثلاثاء مع انهيار إحدى العمارات في منطقة اللويبدة بالعاصمة عمان اسفرت عن وفاة ٥ اشخاص واصابة 8 اشخاص والبحث جار عن 9 اخرين ما زالوا تحت الانقاض .



وبين أن فرق البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة بعملياتها للبحث عن محاصرين تحت الأنقاض، في انهيار العمارة متمنيا السلامة لهم.