الثلاثاء 13-09-2022
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 13-09-2022 08:51 م

الدفاع المدني يكشف عدد سكان العمارة المنهارة في اللويبدة

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الوكيل الاخباري - قال مدير مديرية الدفاع المدني، العميد حاتم يعقوب جابر، إن العمارة التي انهارت في منطقة اللويبدة انهارت على مبنى آخر مكون من طابق واحد.

وأضاف جابر، خلال مداخلته عبر قناة المملكة، أن إصابة من بين الإصابات وضعها خطير، مؤكدا استمرار عمليات الإنقاذ والإخلاء.

ولفت إلى أن بعض المحاصرين قد نصل اليهم خلال ساعة ونصف أو بعد ساعتين، "ونتعامل بحذر شديد".

وبين، "لا نستطيع الجزم حول عدد سكان العمارة المنهارة في اللويبدة، تقريبا عددهم يتراوح (15-25)".

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