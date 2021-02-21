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الأحد، 21-02-2021 03:20 م

بقيمة 100 دينار

التنمية توزع قسائم شراء على أسر عفيفة

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وزارة التنمية الاجتماعية


الوكيل الإخباري - أنهت وزارة التنمية الاجتماعية  اليوم الاحد ،21 شباط توزيع 30 الف قسيمة شراء غذائية ممغنطة على 30 ألف أسرة عفيفة مستفيدة في جميع مناطق المملكة بقيمة 100 دينار لكل قسيمة، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني التاسع والخمسين.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية ، في بيان وصل "الوكيل الإخباري"  ان توزيع القسائم جاء في اطار المبادرات الملكية السامية للتخفيف من الظروف الصعبة التي تعاني منها الأسر  المستفيدة في المدن والأرياف والبادية  خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا التي القت بظلالها على المملكة والعالم ، حيث يتصدر المواطن صلب اهتمامات جلالة الملك عبدالله الثاني وتحسين مستوى معيشته، والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية له.

واشارت الوزارة ، إن قسائم الشراء  الممغنطة المدفوعة مسبقا تمكن الأسر العفيفة المستفيدة من شراء مواد غذائية وتموينية بقيمة 100 دينار من اسواق  المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية بجميع مناطق المملكة تسهيلا على الأسر  المستفيدة.

وأضاف البيان أن القسائم وزعت على المستفيدين من خلال 108 مراكز تسليم منتشرة في جميع انحاء المملكة ، حيث روعي في عمليات التوزيع اجراءات الصحة العامة والتباعد الجسدي ووفق مراحل  حرصا على سلامة المستفيدين ومنعا لانتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

وبينت الوزارة  أن اختيار الأسر المستفيدة جرى من خلال خطة عمل واضحة ، تضمنت قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة عن هذه الأسر وفق نظام تنسيب إلكتروني ودراسات ميدانية لواقع الأسر العفيفة التي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية وتوزيعها بالتعاون مع الحكام الإداريين في المحافظات المختلفة من أجل شمول اكبر شريحة من الأسر العفيفة في جميع محافظات المملكة.

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