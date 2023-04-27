التنمية: ضبط 62 متسولا خلال عيد الفطر

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



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ضبطت كوادر وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، 62 متسولا من البالغين والأحداث في مختلف أنحاء المملكة، خلال عيد الفطر.وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس لـ "الوكيل الإخباري" إن الوزارة عملت على تكثيف حملات مكافحة التسول المشتركة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خلال العيد.وأضاف ان تجاوب المواطنين مع المتسولين يزيد بشكل ملحوظ في شهر رمضان والعيد، داعيا بتوجيه صدقاتهم وتبرعاتهم لمستحقيها من الفقراء.وتدعو وزارة التنمية الاجتماعية من خلال حملاتها المستمرة إلى رفع الوعي لدى المواطن لتحمل المسؤولية ازاء الحد من تأثيراتها على المجتمع بعدم التعاطف مع المتسوّلين.