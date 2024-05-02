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الخميس، 02-05-2024 03:50 م

19.1 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي حاليا

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الوكيل الإخباري - وصلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني إلى مستوى قياسي جديد بلغ 19.1 مليار دولار حالياً، أي ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.3 شهر، وفق بيان صحفي صدر عن البنك المركزي الخميس.

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وقال المركزي، إن الودائع لدى البنوك ارتفعت في نهاية شهر شباط 2024 بنحو 2.2 مليار دينار، وبنمو نسبته 5.1% على أساس سنوي، لتبلغ 44.3 مليار دينار.

 

وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالدينار من البنوك بنحو 744.2 مليون دينار، وبنمو نسبته 2.6% على أساس سنوي، ليصل إجمالي رصيدها إلى 33.7 مليار دينار.

 

فيما تؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية، كما هي في نهاية عام 2023، تمتع الجهاز المصرفي الأردني بالقوة والمنعة.

 




 

 


 

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