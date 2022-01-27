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الخميس، 27-01-2022 12:31 م

الثلوج تغلق بعض الطرق جزئيا في الطفيلة

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الوكيل الإخباري - شهدت المرتفعات الجنوبية لمحافظة الطفيلة ومناطق العيص وأبو بنا منذ مساء أمس الأربعاء، تساقطا للثلوج المتراكمة والبرد بسماكات متفاوتة، أدت إلى إغلاق جزئي للطرق الرئيسة في مناطق الرشادية والتصدير ومثلث القادسية، وعدة طرق اخرى في لواء بصيرا والعيص وأبو بنا.

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وقال محافظ الطفيلة الدكتور محمد أبو جاموس، إن غرف العمليات الرئيسية والفرعية في الدوائر الرسمية الخدمية في المحافظة، وفرق الطوارئ المجهزة بالآليات والمعدات تعمل على مدار الساعة على مراقبة أوضاع الطرق في المحافظة، وديمومة الحركة المرورية فيها أمام المواطنين، وتعمل على الاستجابة الفورية للاحتياطات الطارئة لهم.


واوضح أن الضباب الكثيف المترافق مع تساقط الثلوج على المرتفعات الجنوبية ومنطقة العيص في المحافظة، تسبب في اعاقة الحركة المرورية بين الحين والآخر في مختلف الطرق، وخاصة طريق القادسية التصدير باتجاه الحسينية والشوبك وبصيرا والعين البيضاء والقادسية، مؤكدا عدم تسجيل أي حوادث مرورية جراء الحالة الجوية، فيما الحياة الطبيعية تسير كالمعتاد في قصبة الطفيلة.


وبين ابو جاموس، أن جميع الطرق الرئيسة في الطفيلة سالكة أمام حركة المرور باستثناء طريق بصيرا باتجاه القادسية الذي يشهد ضبابا كثيفا، وتدني درجات الحرارة ويشهد حالة انجماد، وتراكم للثلوج الخفيفة التي يتم التعامل معها أولا بأول.


من جانبه، أكد مدير مديرية الدفاع المدني في محافظة الطفيلة المقدم عمر الشبيلات، جاهزية فرق الإنقاذ والإسعاف والإطفاء في المديرية والمراكز التابعة لها في بصيرا والعين البيضاء والقادسية لتقديم جميع أشكال العون والمساعدة للمواطنين، والمساهمة في فتح الطرق التي تغلقها الثلوج بكل كفاءة في ضوء استمرار الحالة الجوية السائدة.

 




 

 


 

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