الإثنين 10-01-2022
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الإثنين، 10-01-2022 10:47 ص

440 حادث سير في الأردن خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - وقعت عدة حوادث خلال 24 ساعة الماضية، معظمها نتج عنها أضرار مادية وإصابات بسيطة، بحسب التقرير المروري اليومي الإثنين.اضافة اعلان


وفي العاصمة عمان وقع 296 حادث سير نتج عنها 21 اصابة ووفاة شخص بحادث دهس في منطقة اختصاص مديرية شمال عمان.

وفي المحافظات وقع 144 حادث سير، نتج عنها أضرارا مادية و21 اصابة ووفاة شخص بحادث تدهور ضمن منطقة اختصاص مديرية شرطة معان.

وجددت إدارة السير المركزية، دعوتها للسائقين الى ضرورة اتباع وسائل الحيطة والحذر بسبب تشكل الضباب الكثيف وانعدم الرؤية في بعض المناطق خاصة في ساعات الصباح الباكر وخلال فترات الليل.

 




 

 


 

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