الجالية الاردنية في سلطنة عُمان لـ الوكيل: نحن بخير

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد نادي الجالية الاردنية في سلطنة عمان اليوم الاحد وجود تنسيق كامل مع السفارة الأردنية في السلطنة.

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وقال النادي في تصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن أبناء الجالية ملتزمين بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في سلطنة عمان.

وأضاف أن السفارة لم تتبلغ عن أي حالة تعرضت لاي ضرر من المواطنين الأردنيين في سلطنة عمان.

ونوه إلى أن النادي يتمتع بجاهزية بالتعاون مع اللجان المتخصصة لمساعدة أي أردني يتعرض للضرر.

وكانت قد أعلنت السفارة عن جاهزيتها للتعامل والقيام بكل ما يلزم أبناء الجالية وأنه يمكن للجميع من أبناء الجالية الأردنية في السلطنة التواصل معها سواء من خلال رقم هاتف الطوارئ وهو 0096893921146 أو من خلال رقم السفارة 24692760.

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