الجمعة 07-10-2022
الوكيل الاخباري

ملاحظات هامة حول التوقيت الصيفي ودوام المدارس بالاردن

الأردن يحصد عددا من جوائز الأسبوع العربي للبرمجة

حادثة تقشعر لها الأبدان.. طفلة تدخل العناية المركزة بسبب معلمها في مصر

الجامعة الأردنية: السبت آخر يوم للسحب والإضافة والمحاسبة على المواد المسجلة

حمادة: انخفاض الغذاء عالميًا سينعكس على الأسواق المحلية بعد 30 يوما

الخدمة المدنية يكشف ارقام مفاجئة حول وظائف القطاع العام .. غالبية التعيينات للاناث

منتفعو مراكز الرعاية الإيوائية يشاركون في ماراثون أركض للأردن

الارصاد : انخفاض على الحرارة وفرصة لتساقط الامطار

الدفاع المدني يتعامل مع حريق كبير بمدينة اربد - صور

90 بالمئة نسبة حجوزات فنادق العقبة نهاية الأسبوع

الجمعة، 07-10-2022 06:43 م

الجامعة الأردنية: السبت آخر يوم للسحب والإضافة والمحاسبة على المواد المسجلة

1020223132629159457939


الوكيل الاخباري - أعلن المسجل العام في الجامعة الأردنية الدكتور اشرف العدوان، أن وحدة القبول والتسجيل ستكون متاحة لمراجعة الطلبة يوم غد السبت منذ الساعة التاسعة صباحا لغاية الساعة الثالثة مساءً.

وقال العدوان، في بيان نشر على صفحة القبول والتسجيل التابعة للجامعة، أن يوم غد السبت يعد آخر يوم للسحب والاضافة والمحاسبة على المواد المسجلة.

وأكد أنه يتوجب على الطلبة المستجدين المحاسبة ليتم طرح الجداول الدراسية والانتظام في الدراسة التي تبدأ يوم بعد غد الأحد.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مدرسة

ملاحظات هامة حول التوقيت الصيفي ودوام المدارس بالاردن

820221112571678988159

الأردن يحصد عددا من جوائز الأسبوع العربي للبرمجة

920221922119683660550

حمادة: انخفاض الغذاء عالميًا سينعكس على الأسواق المحلية بعد 30 يوما

102022492546829284058

الخدمة المدنية يكشف ارقام مفاجئة حول وظائف القطاع العام .. غالبية التعيينات للاناث

وزارة التنمية الاجتماعية

منتفعو مراكز الرعاية الإيوائية يشاركون في ماراثون أركض للأردن

الدفاع المدني 4

الدفاع المدني يتعامل مع حريق كبير بمدينة اربد - صور