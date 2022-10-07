الجامعة الأردنية: السبت آخر يوم للسحب والإضافة والمحاسبة على المواد المسجلة

الوكيل الاخباري - أعلن المسجل العام في الجامعة الأردنية الدكتور اشرف العدوان، أن وحدة القبول والتسجيل ستكون متاحة لمراجعة الطلبة يوم غد السبت منذ الساعة التاسعة صباحا لغاية الساعة الثالثة مساءً.



وقال العدوان، في بيان نشر على صفحة القبول والتسجيل التابعة للجامعة، أن يوم غد السبت يعد آخر يوم للسحب والاضافة والمحاسبة على المواد المسجلة.



وأكد أنه يتوجب على الطلبة المستجدين المحاسبة ليتم طرح الجداول الدراسية والانتظام في الدراسة التي تبدأ يوم بعد غد الأحد.

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