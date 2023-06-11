الجامعة الأردنية: تأجيل قروض صندوق الادخار لشهر حزيران

الوكيل الإخباري-

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قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات تأجيل جميع قروض صندوق الإدخار لشهر حزيران بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، لجميع العاملين في الجامعة والمستشفى وفرع العقبة، مراعاة للظروف الاقتصادية ودون احتساب أية فوائد أو عمولات نتيجة هذا التأجيل.وهنأ عبيدات أسرة الجامعة عاملين وطلبة بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يعيده على الوطن والأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات وقد تحققت الأماني بمستقبل زاهر، والطموحات والتطلعات في النماء والتطور.