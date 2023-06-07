قصة مؤثرة للطالب الأردني يوسف خطـاب - فيديو

الوكيل الإخباري - حقق الطالب يوسف خطاب في قسم اللغات بالجامعة الأردنية، المستحيل في حصوله على درجة الامتياز في السنة الدراسية الثالثة بتخصص اللغتين الألمانية والإنجليزية،وهو كفيف وفق والدته.



وقالت والدة الشاب يوسف لـ"الوكيل الإخباري" إن ابنها أصبح كفيف بسبب خطأ طبي تعرض له بعد ولادته بأيام خلال مكوثه في "الخداج".



وأضافت "البداية كانت صعبة في المدرسة وهو أمر ليس بالهين على فئة الكفيفين من ذوي الاحتياجات الخاصة التي لا تزال تُعاني التهميش وقلة الإمكانيات التي تسهل عليهم تعليمهم وشق طريقهم أكاديميا الا أن يوسف تفوق على أقرانه".



ولفتت أن يوسف خلال دراسته بالجامعة يبقى عدد ساعات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر ليدرس عن طريق المحاضرات المسجلة .



وأشارت أن يوسف يطمح لإتمام دراسته وتخرجه وأن يحصل على وظيفة تناسب تخصصه.



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