هل تعرّض جهازك لخطر الاختراق؟ ما هي البرمجيات الخبيثة؟ خبيرة أردنية تجيب

الوكيل الإخباري - قالت الأستاذة في الأمن السيبراني في الجامعة الأردنية الدكتورة إيمان المومني إن الروابط الوهمية التي تصل عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الإجتماعي قد تحتوي على برمجيات خبيثة تعرّض الجهاز الخاص بالمتصفح لخطر الاختراق.



وبيّنت المومني، في مقطع صوتي، نشره المركز الوطني للأمن السيبراني أن البرمجيات الخبيثة هدفها نوايا خبيثة لالحاق الضرر بالأفراد أو المؤسسات، منوهة إلى أن هذه البرمجية قد تكون موجودة بملفات تصل للمتصفح عبر الايميل، وقد تكون ملفات وورد أو PDF أو أي ملفات أخر.



وشدّدت على أنه لا بد من عدم فتح أي مرفقات تصل عبر الأيميل إلا بعد التأكد من مصدرها.



وقالت المومني إن الأمن السيبراني بات اليوم ضرورة مُلحة في كل العالم وفي الأردن وبات منهج يدرس في الجامعات .

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