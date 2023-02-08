جامعات تعلق دوامها الخميس -تحديث جديد

الوكيل الإخباري- قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات تعليق الدوام الرسمي في الجامعة ليوم غد الخميس الموافق 9/2/2023، وذلك بسبب الظروف الجوية السائدة، ويستثنى من القرار من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك.

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قرر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم، تعطيل دوام الجامعة غدا الخميس الموافق 9-2-2023، بسبب الظروف الجوية السائدة.

واستنثى السالم من قراره الدوائر الإدارية التي تتطلب طبيعة اعمالها خلاف ذلك.

وقرر رئيس جامعة اليرموك، الدكتور إسلام مسّاد، تعليق دوام الجامعة ودوام المدرسة النموذجية فيها ليوم غد الخميس، حفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين في الجامعة من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والفنية؛ بسبب الظروف الجوية السائدة.



واستثنى القرار الدوائر الإدارية التي تتطلب طبيعة أعمالها غير ذلك.

وقرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني، تعليق الدوام في الجامعة والكليات التابعة لها يوم غد الخميس، وذلك بسبب الظروف الجوية السائدة، وحرصا من إدارة الجامعة على سلامة كوادرها.



واستثنى القرار كل من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك، وبالتنسيق مع عمداء الكليات ومدراء الدوائر والوحدات المعنية.

وقرر رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الدكتور جعفر الفناطسة، تعليق الدوام يوم غد الخميس، باستثناء الوحدات والدوائر التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك، نظراً للظروف الجوية السائدة، وحرصاً على سلامة الطلبة والموظفين.



كما قرر الفناطسة تأجيل جميع الامتحانات المقرر عقدها غداً، بحيث يتم نقلها إلى يوم الخميس الموافق 16 شباط الحالي وبنفس مواعيد جلسات الامتحانات المعلنة مسبقاً.

وقرّر رئيس جامعة مؤتة، الدكتور عرفات عوجان، تعليق الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، لموظفي الجامعة والطلبة، نظرا للظروف الجوية السائدة باستثناء من تقتضي طبيعة أعمالهم خلاف ذلك.



كما قرّر تحويل الدراسة لطلبة كلية الطب "عن بعد " بالإضافة إلى تعليق دوام طلبة المدرسة النموذجية في الجامعة بناء على قرار وزارة التربية والتعليم.

قرّر رئيس الجامعة الهاشمية، الدكتور فواز الزبون، تعليق الدوام في الجامعةو ليوم غد الخميس، حفاظاً على سلامة الموظفين بسبب الظروف الجوية السائدة

وجاء في بيان الجامعة الهاشمية أنه يستثنى من قرار التعطيل الدوائر الإدارية

التي تتطلب طبيعة عملها غير ذلك، على أن تمارس الجامعة أعمالها من خلال

اجتماعات "عن بعد" إذا اقتضت الحاجة لذلك

قرّر رئيس جامعة الطفيلة التقنية، الدكتور عمر نواف المعايطة، تعليق دوامو الجامعة ليوم غد الخميس، نظراً للظروف الجوية السائدة

واستثنى القرار الموظفين الذي تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك

قرّر رئيس جامعة عمان الأهلية بالإنابة، الدكتور مصلح الطراونة، تعليق الدوام الرسمي في الجامعة ليوم غد الخميس، بسبب الظروف الجوية السائدة، واستثنى

القرار من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك

قرر رئيس جامعة الزرقاء الدكتور نضال الرمحي، تأخير بدء دوام الجامعة ليوم غدٍ الخميس حتى الساعة 10 صباحاً



وحسب بيان صحفي صادر عن الجامعة، جاء القرار بسبب الظروف الجوية السائدة، وحرصاً على سلامة الموظفين في الجامعة والطلبة،ويستثنى من هذا القرار من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك

قرر رئيس جامعة البترا الدكتور رامي عبد الرحيم،تأخير بدء دوام الجامعة ليوم غدٍ الخميس حتى الساعة 10 صباحا



وحسب بيان صحفي صادر عن الجامعة إن القرار جاء بسبب الظروف الجوية

السائدة، وحرصاً على سلامة الموظفين في الجامعة والطلبة،ويستثنى من هذا القرار من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك

قرر رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور علاء الدين الحلحولي تحويل دوام العاملين في الجامعة ليوم غد الخميس ليصبح (اون لاين) عن بعد نظرا للحالة الجوية السائدة .

وفي بيان صحفي صادر عن الجامعة أشار الدكتور الحلحولي إلى أن القرار يهدف لإدامة واستمرارية تقديم الخدمات التي توفرها الجامعة للطلبة وذويهم وزوارها بإستخدام ما توفرة التكنولوجيا من أدوات، وفي الوقت ذاته المحافظة على سلامة العاملين في الجامعة وطلبتها ومتلقي الخدمة .

وأوضح أن جميع دوائر الجامعة وكلياتها في الحرم الرئيسي والحرم الجامعي بجبل عمان ستؤدي أعمالها ليوم غد الخميس عن بعد ، حيث سيتم تطوير التجربة ومأسستها والبناء عليها لتحسينها وتطويرها.