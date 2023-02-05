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التربية: غرفة عمليات لمتابعة الفصل الدراسي الثاني

الأحد، 05-02-2023 12:24 م

التربية: غرفة عمليات لمتابعة الفصل الدراسي الثاني

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الوكيل الإخباري - شكلت وزارة التربية والتعليم غرفة عمليات تضم مختلف الإدارات لمتابعة سير بدء الفصل الدراسي الثاني 2022/2023، واستقبال الملاحظات من الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور.

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وبينت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أنها أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني واستقبال الطلبة اعتبارا من صباح اليوم.


وأعلنت الوزارة أرقام هواتف غرفة العمليات وهي: مباشر غرفة العمليات: 065662475، 065692368 ، 065699916، تليفاكس غرفة العمليات: 5666492، موبايل مباشر غرفة العمليات: 0791881434 ، 0791881435، 0791881436، 0797396681.


وكانت الوزارة أعلنت اليوم، عن توجه حوالي مليونين و200 الف طالب وطالبة إلى مدارسهم البالغ عددها 7500 مدرسة من كافة القطاعات التعليمية في محافظات المملكة كافة، واستقبلهم 170 الفا من الكوادر التدريسية والإدارية في الميدان التربوي.


وأكدت توفر الكتب المدرسية وتوريدها إلى مستودعات المديريات والمدارس، مبينة أنه سيتم توزيع الكتب المدرسية للطلبة ليصار بعد ذلك البدء بالعملية التعليمية.


 




 

 


 

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