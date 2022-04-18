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الإثنين، 18-04-2022 11:42 ص

الجامعة الأردنية تعلن دوام الفصل الصيفي المقبل

الجامعة الاردنية (1)


الوكيل الإخباري - قرّر مجلس عمداء الجامعة الأردنية عودة الدوام الوجاهي لطلبة الجامعة خلال الفصل الدراسي الصيفي المقبل، وتُستثنى من ذلك المواد التي قرّرت لجنة خطّة التدريس أن تُدرس عن بعد بالكامل (اون لاين) و بطريقة التعلم المدمج، بالاستناد إلى نظام إدماج التعليم الإلكتروني.

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وقال مدير وحدة القبول والتسجيل في الجامعة الدكتور أشرف العدوان إن دوام الفصل الصيفي سيكون خمسة أيام في الأسبوع، من الأحد حتى الخميس، على أن تمتد المحاضرة ساعة وربع الساعة.


وأضاف أن المواد التي ستُدرّس عن بعد (اون لاين بالكامل) ستُعقد في الفترة المسائية بعد الساعة الواحدة والنصف، مع الإشارة إلى أن موعد آخر محاضرة هو الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة مساءً.


 




 

 


 

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