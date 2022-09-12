الجامعة الأردنية والملحقية الثقافية العراقية تبحثان أوجه التعاون

الوكيل الاخباري - بحث مدير وحدة البرنامج الدولي والخريجين والتسويق بالجامعة الأردنية الدكتور زيد عبيدات، مع المستشار الثقافي العراقي الدكتور وسيم التميمي، توطيد أواصر التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الأكاديمية والثقافية لا سيما المتعلقة بشؤون الخريجين.



وبحسب بيان عن الجامعة، اليوم الاثنين، فإن الجانبان ناقشا سبل التعاون المشترك لمتابعة أحوال الطلبة العراقيين على مقاعد الدراسة في الجامعة، والأوجه التي قد تُسهّل عليهم الاندماج في الحياة الجامعية.

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