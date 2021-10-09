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السبت، 09-10-2021 01:27 م

الجامعة الألمانية: افتتاح برنامج اللغة والثقافة العربية للطلبة الألمان

ألمانية


الوكيل الإخباري - افتتحت كلية الانسانيات التطبيقية واللغات بالجامعة الألمانية الأردنية، بالتعاون مع مركز الاستشارات والتدريب، ومكتب المشاريع الدولية، برنامج اللغة والثقافة العربية لمجموعة من الطلبة الألمان الذين يمثلون عدة جامعات شريكة في ألمانيا.

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ودعا مدير الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي والعلمي في عمان، بنيامين شمالنج، خلال الافتتاح الذي تم أخيرا، الطلبة إلى عيش تجربة ثقافية ودراسية مميزة في الأردن والتعرف على الثقافة الأردنية والتفاعل مع الطلبة من خلال اللغة والثقافة.


وتم خلال الحفل، إلقاء عدة كلمات أكدت أهمية البرنامج ودوره في التقارب الثقافي والحضاري بين الأردن وألمانيا، حيث عرض الدكتور يوخان بلاينس من ألمانيا، عبر برنامج "تيمز"، تجربته المميزة في بدايات البرنامج، و استمرارية التعاون في مجال تعلم اللغات بين الجانبين الألماني والأردني، فيما حث الأستاذ الدكتور نظير أبو عبيد، الطلبة على تطوير جوانب اللغة التي يرغبون في تعلمها. من جانبها، قالت منسقة البرنامج  الدكتورة ظلال عويس، إن البرنامج بدأ بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي عام 2014 واستقبل لغاية الأن حوالي 300 طالب وطالبة.


يذكر أن 14 طالبا وطالبة قد شاركوا بالبرنامج هذا العام في مستوى اللغة العربية المتوسط، يدرسون اللهجة العامية في أول أسبوعين، ثم ينتقلون الى برنامج اللغة العربية الفصحى الذي يستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.


ويشتمل البرنامج على مجموعة من الأنشطة الثقافية والزيارات الميدانية لتعريفهم بالمواقع الثقافية والتراثية والتاريخية في الأردن.


 




 

 


 

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