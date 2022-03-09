الجامعة الهاشمية تحتفل بعيد ميلاد الملك

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، أن رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني، حققت قفزات نوعية في التطور والارتقاء بما ينسجم مع تطورات العصر والتقدم التكنولوجي.



وبين خلال الاحتفال الذي نظمته الجامعة، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك، أن مؤسسات الدولة المختلفة مارست دورها الإنساني والريادي من خلال أدائها المتميز والبناء، حتى أصبحت أنموذجاً متميزاً بالاحتراف والمهنية العالية يحتذى به.

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