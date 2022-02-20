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الأحد، 20-02-2022 08:49 م

بدء دورة التعليم الجامعي للعام 2022 بالهاشمية

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الوكيل الاخباري - افتتح رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، اليوم الأحد، دورة التعليم الجامعي للعام 2022، التي تعقدها عمادة التطوير الأكاديمي والتواصل الدولي في الجامعة، على مدار أربعة أيام، ويشارك فيها نحو 60 عضو هيئة تدريس جديد من مختلف الكليات والأقسام.

وأكد الدكتور الزبون، خلال حفل الافتتاح الذي حضره نائب رئيس الجامعة الدكتور سلطان المعاني، وعميد شؤون الطلبة الدكتور صادق الشديفات، ومدير وحدة المكتبة الدكتور عمر الفجاوي، أهمية الدورات التطويرية والتدريبية المتخصصة لعضو هيئة التدريس للتميز في التعليم الجامعي. 

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