اطلاق مشروع حواريات الاصلاح بالعقبة

الوكيل الاخباري - أطلق صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في مقر هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة، اليوم الخميس، مشروع "حواريات الإصلاح" لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والمساهمة بفرز نخب شبابية في مختلف المحافظات.



ويأتي إطلاق المشروع الذي شارك فيه النائب عمر العياصرة والنائب عبيد ياسين واعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية النائب السابق ابراهيم ابو العز والدكتور محمد الفرجات، في إطار تكثيف الجهود الوطنية لدعم مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.

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