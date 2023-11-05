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الأحد، 05-11-2023 09:54 م

الجامعة الهاشمية تحقق قفزة نوعية في مجال النشر العلمي

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الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الجامعة الهاشمية لشؤون التخطيط والتطوير والتواصل الدولي الدكتور محمد المشاعلة إن الجامعة حققت قفزة نوعية في إنتاج البحوث العلمية الرصينة ونشرها في المجلات العلمية المرموقة، ليس من حيث العدد فحسب؛ بل من حيث الجودة والتأثير.

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وأشار إلى أن عدد البحوث المنشورة في قاعدة بيانات سكوبس للعام الحالي2023 وصل حتى الآن إلى نحو 1030 بحثا بنسبة نشر 1.2 لأعضاء هيئة التدريس وهي النسبة الأولى بين الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.


وأضاف المشاعلة، خلال تصريح صحفي اليوم الأحد، أنه تمت زيادة عدد المشاركات في المؤتمرات العلمية الجادة، إذ تم دعم أعضاء هيئة تدريس لتقديم بحوث وأوراق علمية في 77 مؤتمرًا علميًا محليًا ودوليًا، كما تمت الموافقة على دعم ما يزيد عن 60 مشروعًا بحثيًا خلال العام الماضي والعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الوطنية المختلفة التي تسهم في التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.


من جهته، قال عميد البحث العلمي، الدكتور معن حماد، إن عمادة البحث العلمي تعمل على تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه من خلال تأمين الدعم المالي لمشاريع بحوث أعضاء هيئة التدريس ومتابعة تنفيذ مشاريع البحث العلمي والتنسيق بين الباحثين في الجامعة من أجل الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من حيث الأجهزة والمعدات البحثية.


 




 

 


 

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