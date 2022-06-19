الأحد 19-06-2022
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إطلاق برنامج استدامة ++ لتوسعة الشمول أواخر حزيران
مذكرة لإجراء تجارب لزراعة أصناف عالية الإنتاجية من القمح والأرز
بلدية الطفيلة الكبرى تعيد تشغيل مصنع حاويات النفايات
مشروع نظام للمستشفيات الخاصة يحد من المبالغة بفواتير علاج غير الأردنيين
أخبار الشركات
أخبار الشركات
اختتام المخيم التدريبي لجائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة 2022 في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا
هاتف HUAWEI nova Y70: الخيار الأذكى للهواتف الذكية من الفئة الابتدائية في الأردن لعام 2022
توسع مجموعة فنادق راديسون وجودها في الشرق الأوسط بتوقيع فندق راديسون بلو، عمّان جاليريا مول
للعام السابع على التوالي البنك العربي"أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2022"
كورونا
كورونا
فلسطين: لا وفيات و403 إصابات جديدة بكورونا خلال أسبوع
فيروس كورونا يقترب من بايدن
اختبار منزلي للغلوكوز يكشف مستوى المناعة ضد كورونا
أوميكرون أقل إصابة بالأعراض طويلة المدى
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من هو الشاب محمد العنانزة الفائز بمسابقة اثيوبيا الدولية لحفظ القرآن الكريم؟
مقترح لإنشاء 14 طريقاً في المملكة مقابل رسوم على مستخدميه
الزراعة تعلن عن أسعار الأضاحي لهذا العام.. تعرف عليها
اختتام فعاليات مسابقة المحارب السنوية في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب
بعد تصدره تويتر .. تعرف على قصة يوم الأب العالمي !
صورة تكشف للمرة الأولى للملكة إليزابيث ووالدها الملك جورج السادس
وفاة أول رجل نصف آلي في العالم .. صورة
فيديو .. بايدن يسقط عن دراجته امام جمع من الصحفيين
ملاعب
ملاعب