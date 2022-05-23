انطلاق المؤتمر الطبي العاشر في إربد الخميس المقبل

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء بإربد الدكتور باسم غرايبة، عن إطلاق فعاليات المؤتمر الطبي الدولي العاشر تحت شعار "البحث العلمي أساس تطوير النظام الصحي"، والذي سيعقد في مجمع النقابات المهنية بإربد يومي الخميس والجمعة المقبلين.



وقال الدكتور الغرايبة، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر فرع النقابة بإربد، إن المؤتمر يقام برعاية رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم، وبالتعاون مع كليتي الطب في جامعتي العلوم واليرموك، بمشاركة محلية وعربية وأجنبية واسعة.

اضافة اعلان