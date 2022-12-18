الجغبير: 18 مصنعا عاد إلى العمل من أصل 62 توقف في بداية الإضراب

الوكيل الاخباري - قال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، الأحد، إن 18 مصنعا عاد إلى العمل من أصل 62 توقف في بداية الإضراب.



وأضاف الجغبير، أن هناك 600 حاوية لغاية الآن للصادرات، مشيرا إلى أن بعضها تأخر بسبب الإضراب.



وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية توقفت الصادرات في منطقة العقبة، وفق ما نقلت المملكة.



رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة نايف البخيت، قال إن الموانئ الأردنية تعمل بوتيرة عالية لمناولة مختلف أنماط السلع والبضائع في الوقت التي تواصل فيه الموانئ استقبالها للبواخر ومناولتها دون تأخير أو تكدس داخل ساحات الميناء.



وأضاف بخيت، أنه تم تحميل ما يزيد على ألفي شاحنة اليوم الأحد بمختلف أنواع البضائع لتذهب إلى مقاصدها النهائية في محافظات المملكة، لافتا إلى أن الجمارك العامة أنهت إجراءات جمركية لأكثر من 4500 حاوية خلال فترة الإضراب.

اضافة اعلان