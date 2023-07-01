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السبت، 01-07-2023 12:28 م

الجمارك: مركز حدود المدورة جاهز لاستقبال الحجاج

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الوكيل الإخباري- بدأ مركز حدود المدورة استقبال قوافل الحجاج الاردنيين، ممن انهوا اداء فريضة الحج للعام الحالي، والذين انطلقت طلائعُهم مساء امس من الديار المقدسة.اضافة اعلان


وجرى تعزيز وزيادة كوادر المركز من مختلف الاجهزة الامنية والادارية لضمان سرعة انهاء الاجراءات، وسلاسة عبور الحجاج من المركز الحدودي وتجنبا لأي تأخيرات وازدحامات.

العقيد جمارك سائد عاشور قال السبت، إن قوافل الحجاج بدأت بالعودة تدريجيا بعد مغادرة أكثر من 16 ألف حاج.

وأضاف أن المركز معزز بعدد كاف وجاهز لاستقبال الاعداد حال توافدها.

بدأ الحجاج الأردنيون المتعجلون منهم الوصول إلى أرض الوطن اليوم بعد انتهائهم من مناسك الحج.

 




 

 


 

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