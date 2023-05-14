سلطة وادي الأردن توعز باتخاذ إجراءات لضمان سلامة سد الوحيدي

الوكيل الإخباري-

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أوعزت الأمين العام لسلطة وادي الأردن منار المحاسنة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة منشأة سد الوحيدي في محافظة معان، والجهود التي تقوم بها كوادر سلطة وادي الأردن لتعزيز حماية مرافق السدود بتمويل ودعم من التعاون الألماني GIZ.وبحسب بيان صحفي لوزارة المياه تشمل تنفيذ أعمال الحماية لمنطقة السد من انشاء جدران من السلاسل الحجرية الجابيونز الذي ينفذ من خلال برنامج العمالة المكثفة.وبحسب البيان أجرت محاسنة برفقة مساعد الأمين العام لإدارة مصادر مياه الاغوار الجنوبية رائد الصعوب فريق فني من التعاون الدولي الألماني GIZ بجولة في معان، في إطار الجهود التي تنفذها سلطة وادي الأردن للتأكد من جاهزية المرافق المائية وإداراتها.وأكدت المحاسنة أن سلطة وادي الأردن تولي مرافق السدود كل الاهتمام وتقوم بتفقد هذه المرافق الحيوية بانتظام خاصة بعد الموسم المطري الغزير الذي شهدته بعض المناطق خلال موسم الأمطار وتركز في بعض المناطق الجنوبية حيث شهدت منطقة الحوض الصباب لسد الوحيدي تدفقات كبيرة لمياه الامطار إلى بحيرة السد، بهدف الاطمئنان على سلامة المنشأة وحماية للمناطق المجاورة لبحيرة السد.وأشار البيان إلى أن سد الوحيدي أنشئ عام 2011 وبسعة تخزينية نحو 750 ألف متر مكعب لدرء الفيضانات عن التجمعات السكانية وللأغراض الزراعية.