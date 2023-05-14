الأحد 14-05-2023
الوكيل الاخباري

السودان يمدد إغلاق المجال الجوي لنهاية الشهر الحالي

سلطة وادي الأردن توعز باتخاذ إجراءات لضمان سلامة سد الوحيدي

إغلاق ومخالفة 5 محطات تحلية مياه وإنذار 63 في الزرقاء

استحداث برامج أكاديمية وتقنية في البلقاء التطبيقية

بلدية جرش تباشر بتركيب سياج حديدي داخل الوسط التجاري

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من القدس

عقل يتوقع انخفاض أسعار المحروقات من 2.9 إلى 5.5 قرشاً لكل لتر في تسعيرة الشهر القادم

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

حملة لازالة الاعتداءات على قناة الملك عبدالله - صور

افتتاح أول مستشفى أطفال في العقبة

الأحد، 14-05-2023 01:35 م

سلطة وادي الأردن توعز باتخاذ إجراءات لضمان سلامة سد الوحيدي

6460b90f9362d


الوكيل الإخباري- أوعزت الأمين العام لسلطة وادي الأردن منار المحاسنة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة منشأة سد الوحيدي في محافظة معان، والجهود التي تقوم بها كوادر سلطة وادي الأردن لتعزيز حماية مرافق السدود بتمويل ودعم من التعاون الألماني GIZ.اضافة اعلان


وبحسب بيان صحفي لوزارة المياه تشمل تنفيذ أعمال الحماية لمنطقة السد من انشاء جدران من السلاسل الحجرية الجابيونز الذي ينفذ من خلال برنامج العمالة المكثفة.

وبحسب البيان أجرت محاسنة برفقة مساعد الأمين العام لإدارة مصادر مياه الاغوار الجنوبية رائد الصعوب فريق فني من التعاون الدولي الألماني GIZ بجولة في معان، في إطار الجهود التي تنفذها سلطة وادي الأردن للتأكد من جاهزية المرافق المائية وإداراتها.

وأكدت المحاسنة أن سلطة وادي الأردن تولي مرافق السدود كل الاهتمام وتقوم بتفقد هذه المرافق الحيوية بانتظام خاصة بعد الموسم المطري الغزير الذي شهدته بعض المناطق خلال موسم الأمطار وتركز في بعض المناطق الجنوبية حيث شهدت منطقة الحوض الصباب لسد الوحيدي تدفقات كبيرة لمياه الامطار إلى بحيرة السد، بهدف الاطمئنان على سلامة المنشأة وحماية للمناطق المجاورة لبحيرة السد.

وأشار البيان إلى أن سد الوحيدي أنشئ عام 2011 وبسعة تخزينية نحو 750 ألف متر مكعب لدرء الفيضانات عن التجمعات السكانية وللأغراض الزراعية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1583676419998

عامة تجار المواد الغذائية تعقد اجتماعها السنوي

1 (26)

قصص تدمي القلوب.. من هم المتوفون بحادث العدسية ؟

main_image60096ca8ca126

إغلاق ومخالفة 5 محطات تحلية مياه وإنذار 63 في الزرقاء

450445c0-جلمعة-البلقاء-التطبيقية-أرشيفية

استحداث برامج أكاديمية وتقنية في البلقاء التطبيقية

6460b0b9622b9

بلدية جرش تباشر بتركيب سياج حديدي داخل الوسط التجاري

M63A4562

عقل يتوقع انخفاض أسعار المحروقات من 2.9 إلى 5.5 قرشاً لكل لتر في تسعيرة الشهر القادم

أخبار متعلقة
w

كريف الأردن : تقرير المعلومات الائتماني سيكون متاحا على تطبيق سند قريبا

643c2ce02a9ac

الخصاونة: دفعنا أثمانا باهظة جراء الاستمساك بالمبادئ إزاء القضية الفلسطينية

42023817302289977968

وظيفة براتب 2900 يورو شهرياً في منظمة دولية بالأردن - رابط التقديم

4f0ac800-سجن-تعبيرية-1

حبس شخصين 21 عاما غسلا أموالا قيمتها نصف مليون دينار

file

الطفيلة: الفعاليات الرمضانية أسهمت بتنشيط الحراك الثقافي بالمحافظة

320231144228779241814

موظفون حكوميون الى التقاعد - اسماء