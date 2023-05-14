المستقلة للانتخاب: 26 حزباً مرخصاً و19 حزباً لم توفق أوضاعها مع انتهاء المدة القانونية

الوكيل الإخباري - أعلن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب باجتماعه الذي عقد اليوم الأحد برئاسة المهندس موسى المعايطة، انتهاء المدة التي حددها قانون الأحزاب لغايات توفيق الأوضاع، بعد استكمال (26) حزبا شروط وأحكام القانون النافذ، واستكمال حزبا واحد عقد مؤتمره التأسيسي.

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وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة إن الأحزاب التي استكملت متطلبات توفيق الأوضاع هي: حزب المساواة الأردني، حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)، وحزب القدوة الأردني، وحزب النهج الجديد، حزب الائتلاف الوطني، حزب جبهة العمل الاسلامي، حزب الأرض المباركة، حزب الميثاق الوطني، حزب الشورى الأردني، الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، حزب الوحدويون الديمقراطي الأردني، وحزب الاتحاد الوطني الأردني، وحزب الغد، حزب المستقبل والحياة الأردني، حزب العدالة والإصلاح، حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، حزب التكامل الوطني، الحزب الوطني الدستوري الأردني، وحزب العمال، والحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب الإصلاح والتجديد(حصاد)، وحزب التيار الوطني، وحزب الشعلة وحزب الأنصار، وحزب الحركة القومية، إضافة إلى حزب إرادة الذي تأسس كحزب جديد.



وأوضح الرواشدة بأن (19) حزبا لم تستكمل مراحل توفيق الأوضاع سواء بسبب فقدانها لشرط أو أكثر من شروط القانون أو لكونها لم تتقدم بطلبات توفيق أوضاعها وهي أحزاب: الحداثة والتغيير، وحزب الاتجاه الوطني، الشراكة والإنقاذ، حزب نبض الوطن وحزب الجبهة الأردنية الموحدة، الرسالة، والشباب الوطني الأردني، الحرية والمساواة، وحزب البلد الأمين وجبهة النهضة الوطنية، والتيار الوسطي الأردني الديمقراطي، وحزب الوطني الأردني، وحزب الإصلاح الأردني، حزب أحرار الأردن، والطبيعة الأردني، حزب الوحدة الوطنية، حزب البعث العربي التقدمي، حزب النداء، حزب تيار الإصلاح الأردني.



في حين أن الأحزاب التي تحمل صفة (تحت التأسيس) هي؛ سما الأردن الديمقراطي، ورؤية، ونماء، والمدني الديمقراطي، وتقدم.



وأعلن الناطق الرسمي باسم "المستقلة للانتخاب" بأن نسبة الإناث اللواتي انتسبن للأحزاب سجلت، (40,3%)، ونسبة الذكور بلغت (59,68٪)، كاشفا بأن الإحصاءات التي أعدتها وحدة الأحزاب في الهيئة سجلت نسبة الشباب من بين المنتسبين للأحزاب (38,4٪)، في حين أن عدد الإناث من فئة الشباب العمرية أقل من (35) عاما قد سجلت نسبة بلغت (15,8%)، وأن عدد المنتسبين للأحزاب من الأعمار مابين (18-22) عاما سجل ما نسبته (9,6%).



وحول الأحزاب التي لم تتمكن من توفيق أوضاعها مع انتهاء المدة القانونية، فقد أكد الناطق باسم الهيئة بأن سجل الأحزاب سيقوم بمخاطبة تلك الأحزاب التي لم تتقدم بطلبات توفيق الأوضاع أو التي لم تستكمل شرطا أو أكثر من شروط توفيق الأوضاع في القانون النافذ لكونها تعتبر منحلة وفقا للفقرة (ب / 40) من قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022 (على الأحزاب المُؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (11) منه خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة فيها، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب وفقا لأحكام هذا القانون).