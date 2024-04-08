الإثنين 08-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الجيش: مقتل مهربين خلال إحباط محاولة تسلل في المنطقة العسكرية الشرقية

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الإثنين، 08-04-2024 09:55 ص

الجيش: مقتل مهربين خلال إحباط محاولة تسلل في المنطقة العسكرية الشرقية

بيان الجيش 1


الوكيل الاخباري - صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بأن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت فجر اليوم الاثنين، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

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وأسفرت العملية عن مقتل اثنين من المهربين، وإصابة آخرين وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


 وأكد المصدر أن القوات المسلحة ماضية في استخدام كافة القدرات والإمكانيات المتوفرة، للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.


 




 

 


 

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