الإثنين 25-03-2024
الوكيل الاخباري
 

34097 أسرة استفادت من برنامج المعونات المالية الشهرية خلال شباط الماضي

انخفاض العجز التجاري 33.7% خلال كانون الثاني الماضي

وزير الخارجية: كفى توفير حصانة لإسرائيل في حربها على غزة

هزة بقوة 2.3 درجة تضرب شمال الأراضي الفلسطينية

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الأمن الروسي يعتقل 3 شبان في بارناول قبل محاولة تنفيذ هجوم إرهابي

الغذاء والدواء تداهم شقة سكنية تُجرى داخلها تداخلات تجميلية باستخدام حقن غير مجازة

الإقراض الزراعي: 99% نسبة تحصيلات قروض مشاريع المؤسسة في اربد

صندوق البحث والابتكار في وزارة التعليم العالي يبدأ استقبال الطلبات لمشروعات 2024

التربية تمنح طلبة التوجيهي فرصة أخيرة للتسجيل

الإثنين، 25-03-2024 01:40 م

الحنيطي يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية ويشارك مرتبات كتيبة هندسة المنطقة مأدبة الإفطار

63846970424206042438


الوكيل الإخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس الأحد، قيادة المنطقة العسكرية الشرقية.اضافة اعلان


واستمع الحنيطي إلى إيجاز عسكري قدمه قائد المنطقة عن المهام والواجبات الموكولة للمنطقة، وسير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية فيها، والخطط المستقبلية.

وثمّن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجهود الكبيرة التي تبذلها جميع مرتبات المنطقة في مختلف مناطق مسؤولياتهم في حماية حياض الوطن والدفاع عن أمن حدوده واستقراره، مشيداً بالجاهزية العالية التي تتمتع بها تشكيلات ووحدات المنطقة في تنفيذ مهامهم وواجباتهم بكل كفاءة واقتدار.

وفي سياق متصل شارك اللواء الركن الحنيطي مرتبات كتيبة هندسة المنطقة العسكرية الشرقية مأدبة الإفطار، يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

واستمع الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد الكتيبة عن المهام والواجبات التي تقوم بها الكتيبة والجهود المبذولة، واطلع على آخر خطط وعمليات التطوير والتحديث في الكتيبة وبما يتناسب مع طبيعة عملها، وصولاً لأعلى درجات الكفاءة والجاهزية.

والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة مرتبات الكتيبة، ونقل لهم تحيات ومباركة جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مبدياً إعجابه بالكفاءة والجاهزية العالية واحترافية مرتبات الكتيبة في تنفيذ الواجبات المناطة بهم، والمعنويات العالية والكبيرة التي يتمتعون بها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65f44647e3033

34097 أسرة استفادت من برنامج المعونات المالية الشهرية خلال شباط الماضي

320242510146109926819

الأمين العام للأمم المتحدة: الملك عبدالله الثاني مناصر عالمي للسلام

image

انخفاض العجز التجاري 33.7% خلال كانون الثاني الماضي

جج

وزير الخارجية: كفى توفير حصانة لإسرائيل في حربها على غزة

620228202317253770229

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

419039150_719041770403060_7207374847548024924_n

التعامل مع 1131 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
1711288749368

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية

434142407_799046752257032_65121357653599627_n

الخصاونة يؤكد ضرورة توفير مخزون سلع ومواد غذائية آمن بأسعار عادلة

1711130280297

مندوبا عن الملك الأمير هاشم يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ 113

638459384946548135

القوات المسلحة تنفذ 7 إنزالات جديدة لمساعدات إنسانية على غزة

image-1-47

السير: إجراءات مُشدّدة بحق الاصطفاف المزدوج والعرضي خلال رمضان

ىةىكط

البنك المركزي يحدد دوام البنوك خلال رمضان