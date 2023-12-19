الثلاثاء 19-12-2023
الوكيل الاخباري
 

مفاوضات مكثفة بمجلس الأمن لتمرير مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

عودة الامطار الغزيرة الى الاردن اعتباراً من هذا الموعد

محام فرنسي يؤكد المضي بمقاضاة نتنياهو أمام الجنائية الدولية

روسيا: "إسرائيل" ألقت 29 ألف قنبلة على غزة

القسام تتبنى قصف كريات شمونة قرب حدود لبنان

مجمع اللغة العربية الأردني يعلن نتائج مسابقاته الثقافية لعام 2023

يوم علمي في اليرموك يناقش فكر العلامة ماجد الكيلاني

غانتس: سنواصل العمل في عمق غزة

القوات المسلحة ترسل طائرة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة

النفط يرتفع مع إعلان أميركا إطلاق قوة عمل في البحر الأحمر

عاجل

القسام تتبنى قصف كريات شمونة قرب حدود لبنان

الثلاثاء، 19-12-2023 07:57 م

القوات المسلحة ترسل طائرة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة

63838611370178949119


الوكيل الإخباري - تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، أرسلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، طائرة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، من خلال جمهورية مصر العربية.

اضافة اعلان


وتضم الطائرة مواداً واحتياجات أساسية وطروداً وملابس شتوية، لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفاً عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.


ويأتي إرسال هذه الطائرة ضمن الجهود التي تبذلها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، للوقوف إلى جانب الأهل في قطاع غزة.


يشار إلى أن القوات المسلحة تسيّر جسراً جوياً لنقل المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية لتقديم العلاج والإسعافات للأهل في القطاع.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
555

مجمع اللغة العربية الأردني يعلن نتائج مسابقاته الثقافية لعام 2023

555

يوم علمي في اليرموك يناقش فكر العلامة ماجد الكيلاني

1

ورشة عمل لمراجعة الخطة التنفيذية لاستراتيجية عمل الاطفال

555

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية

1120232114237494786433 (1)

استئناف توريد النفط العراقي للأردن بعد توقف دام قرابة شهرين

5

وزارة الثقافة تطلق مشروع مكتبة الأسرة من بلدية ام الرصاص

أخبار متعلقة
وزارة الخارجية

الخارجية: إجلاء 92 أردنياً من غزة عبر معبر رفح

image (1)

وصول طائرة مساعدات أردنية مخصصة لغزة إلى مطار العريش

1701244241751

الأردن يُرسل طائرة مساعدات طبية جديدة إلى غزة

1701152985251

الأردن يرسل 45 طناً من المساعدات الجديدة إلى غزة

521895_5_1698839682

الخارجية: بالرغم من إغلاق معبر رفح.. جهود إجلاء الأردنيين من غزة مستمرة

1020231513144182381211

الصفدي: اسرائيل قوضت حل الدولتين ولم تُنفذ الاتفاقيات الموقعة