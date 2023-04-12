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الأربعاء، 12-04-2023 02:20 م

الجيطان: كل دينار ينفق بالصناعات الغذائية يسهم بـ 2.5 دينار في الاقتصاد الوطني

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الوكيل الإخباري - أكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان، ان "كل دينار إنفاق في الصناعات الغذائية يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في الاقتصاد الوطني بمقدار 2.5 دينار بفضل ارتباطاته الوثيقة مع مختلف القطاعات الأخرى.

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وقال الجيطان، اليوم الأربعاء، إن الأردن يملك قدرات إنتاجية صناعية وزراعية ضخمة، أسهمت بتحقيق الاكتفاء في العديد السلع الغذائية.


وبين ان حجم الإنتاج القائم لقطاع الصناعات الغذائية يزيد على 4.5 مليار دينار سنويا وتشكل ما يقارب ربع الإنتاج الصناعي الكلي، ما جعله يلعب دوراً محورياً واضحاً على مستوى الصناعة الأردنية، ويسهم بما نسبته 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.


وأضاف أن القطاع يستحوذ على نسبة كبيرة من السوق المحلية بحصة تصل لنحو 65 بالمئة، ولديه العديد من الأصناف الغذائية المتنوعة القادرة على تلبية احتياجات المستهلكين بالجودة والكميات المطلوبة ومضاعفة مستويات الصادرات.


وتابع، أن القطاع استطاع خلال السنوات الخمس الماضية إيجاد قيمة مضافة بالمتوسط تبلغ 1.5 مليار دينار سنويا تشكل ما نسبته 41 بالمئة من إجمالي الإنتاج القائم للقطاع، وما نسبته 20.3 بالمئة من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي ككل.


 




 

 


 

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