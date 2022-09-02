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الجمعة، 02-09-2022 02:48 م

الحاج توفيق: تراجع أسعار الزيوت النباتية بين 10-40% محليا

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الوكيل الاخباري - قال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، الجمعة، إن أسعار الزيوت النباتية انخفضت في السوق المحلي بنسب تراوحت بين 10-40%، وذلك تبعا لـ "تراجع الأسعار عالميا".اضافة اعلان


وأوضح الحاج توفيق أن الزيوت النباتية "أكثر سلعة شهدت انخفاضا في الأسواق العالمية"، مشيرا إلى أن "أعلى نسبة انخفاض في زيت التخيل وأقلها في الذرة وفي المرتبة الثانية كان زيت الصويا والثالثة عباد الشمس وذلك حسب انخفاضها عالميا".

وقال إن تراجع أسعار الزيوت النباتية في الأسواق العالمية "انعكس فورا على السوق المحلي"، واعتبر أن "معظم المصانع والتجار اليوم خسارتهم كبيرة بالزيوت وبالملايين لأن المخزون هو بالأسعار القديمة ... الركود الموجود في السوق ونقص السيولة والمنافسة الشديدة تصب في صالح المستهلك".

وبين أن الأمور مطمئنة أكثر من السابق، والمرحلة التي وصل فيها الغذاء إلى أرقام قياسية وغير معقولة وغير منطقية قد لا نشهدها في قادم الأيام إلا إذا حدثت متغيرات في موضوع الحرب والقرارات السياسية والارتفاع غير المنطقي للنفط.

وتحدث عن تراجع أسعار القمح بعد السماح بتصديره من أوكرانيا وروسيا.

 




 

 


 

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