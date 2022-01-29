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السبت، 29-01-2022 12:40 م

الحاج توفيق: لم تردنا أي شكاوى حول الأسعار خلال المنخفض

عرباي


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 أكد رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق أنه لم يرد للغرفة أية شكاوى حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق خلال المنخفض الجوي.اضافة اعلان


وأوضح الحاج توفيق لـ " الوكيل الإخباري" اليوم السبت أن زيادة إقبال المواطنين على الشراء جاءت فور الإعلان عن تراكم للثلوج بالإضافة إلى تزامن المنخفض مع موعد صرف الرواتب .

وأشار أن الإقبال خلال المنخفض كان يشمل جميع المواد الغذائية دون التركيز على أصناف محددة مضيفا أن ذروة الإقبال كانت يوم الأربعاء الماضي .

وتأثرت المملكة بمنخفض جوي من يوم الأربعاء ولغاية مساء الجمعة  حيث صاحبه جبهة هوائية شديدة البرودة بالإضافة  إلى هطولات ثلجية شملت أغلب مناطق المملكة .

 




 

 


 

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