الحاج توفيق نائبا أول لرئيس غرفة التجارة العربية الفرنسية

الوكيل الإخباري - انتخب المكتب التنفيذي للغرفة التجارية العربية الفرنسية بالإجماع رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، نائبا أول لرئيس مجلس إدارة الغرفة الذي صادق على القرار خلال اجتماع بالعاصمة باريس، الثلاثاء.

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وأكد الحاج توفيق في بيان الأربعاء، حرص غرفة تجارة الأردن من خلال تمثيلها بعضوية الغرف العربية الأجنبية المشتركة، على الالتزام والمشاركة بشكل فاعل في اجتماعات وفعاليات الغرف، وبما يعزز المصالح المشتركة في تطوير أعمالها وتنمية علاقات الدول العربية التجارية مع نظيرتها الأجنبية.



وقال، إن الغرفة التجارية العربية الفرنسية التي يرأسها الفرنسي فانســان رينـــا، تعد ترجمة للعلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين الدول العربية وجمهورية فرنسا، موضحا أن غرفة تجارة الأردن تعمل على تعزيز الميزان التجاري بين البلدين الصديقين وزيادة الفرص الاستثمارية وتأسيس المزيد من الشراكات التجارية بين البلدين.



وجرى خلال اجتماعي المكتب التنفيذي ومجلس إدارة الغرفة مناقشة العلاقات التجارية بين الأردن والدول العربية والجمهورية الفرنسية، وسبل تعزيزها من خلال تنشيط دور القطاع الخاص في تعزيز التجارة البينية العربية الفرنسية.



وأشار الحاج توفيق الى أنه تم التطرق إلى استراتيجية وخطة عمل الغرفة التجارية العربية الفرنسية خلال الفترة المقبلة واستعراض أبرز أنشطة العام الحالي، مع التأكيد على أهمية تضافر الجهود المشتركة لتعزيز وزيادة حجم التبادلات التجارية بين الدول العربية وفرنسا.