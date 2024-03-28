الحزن يخيم على الجالية المصرية في الأردن بعد وفاة "قنديل نصر"

الوكيل الاخباري - خيم الحزن على الجالية المصرية في الأردن بعد وفاة نائب رئيسها قنديل نصر رجب يوم السبت الماضي.

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وكان للمرحوم نصر فضل كبير بمساعدة الوافدين المصريين بكافة قضاياهم والتعاون من خلال برنامج الوكيل للوصول إلى حلول تلبي مصالحهم واحتياجاتهم.



وكان أخرها مساعدة المواطن المصري الحاج "صلاح محمد حشيش" الذي كان يرقد على سرير الشفاء في مستشفى البشير وكان فاقد الاتصال مع عائلته حيث تواصل نصر مع مصريين في 3 محافظات مما دفع أكثر من 200 مواطن من أهالي البحيرة بفزعة للبحث عن ذوي الحاج والوصول إلى نجله والتواصل معه فوراً .



ونعى نجل المرحوم والده عبر صفحته على الفيسبوك "إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها انتقل إلى رحمة الله تعالى ابويا الحاج قنديل نصر وانا لله وانا اليه راجعون".

